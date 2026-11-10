Peligra la continuidad de Fausto Vera en River: por qué depende de otro futbolista

El mediocampista llegó a préstamo desde Atlético Mineiro y su vínculo con el Millonario termina el 31 de diciembre.

Fausto Vera es uno de los futbolistas que más utilizó Leonardo Ponzio desde que asumió como director técnico interino tras la salida de Eduardo Coudet. Sin embargo, no está garantizada su continuidad en River más allá de fin de año y encima cuenta con la particularidad de que está ligado a otro jugador. Aunque suene curioso, depende de Kevin Castaño.

Kevin Castaño, mediocampista de Atlético Mineiro.

En primer lugar, cabe recordar que el ex Argentinos Juniors arribó a préstamo por un año y con opción de compra, con el fin de un cambio de aire tras su paso por el fútbol brasileño. En ese sentido, para que la transferencia sea definitiva y se transforme en propiedad del club, el Millonario debería desembolsar 4 millones de dólares para comprar su pase.

Lo cierto es que, pese a que parezca inesperado, River actuará según lo que haga Atlético Mineiro. Según pudo saber BOLAVIP, ambas situaciones van de la mano y es que los dos equipos tienen futbolistas cedidos del otro elenco y con montos similares para ficharlos. Además, se suma el detalle extra de que juegan en la misma posición.

Fausto Vera, en su estadía en Atlético Mineiro. (Getty Images)

Vale resaltar que la cesión de Castaño termina a mitad de año, mientras que el préstamo de Vera finaliza en 50 días, es decir a finales de diciembre. Sin embargo, existe la posibilidad de que ambas instituciones se pongan de acuerdo y actúen en formas idénticas pero a la inversa, ya sea para utilizar las opciones de compra, renegociar o desistir de los jugadores.

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Por otro lado, se reveló qué puestos reforzará River en el próximo mercado de pases, con vistas hacia el 2027 que debe ser mucho mejor futbolísticamente que lo que fue el 2026, donde quedó en deuda en reiteradas ocasiones y hasta llegó a tener 4 entrenadores diferentes. Por ese motivo, entre otras posiciones, se buscará un mediocampista central.

Fausto Vera, mediocampista de River. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que Kevin Castaño jugará la final de la Copa Sudamericana contra Boca. El colombiano llegó a Atlético Mineiro a mitad de año y reforzó el equipo que llegó a la última instancia de la competición internacional. Ahora, el próximo sábado 21 de noviembre, medirá fuerzas con el Xeneize en Barranquilla.