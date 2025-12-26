Es tendencia:
Sería ideal que Mauro Icardi llegue a River, para saber si es el verdadero crack que se perdió la Selección Argentina

No hay un solo argentino que le haya seguido la carrera domingo a domingo al 9 de Galatasaray. Por eso, si llega a River, se va a saber realmente el tipo de jugador que es: un mega crack, o un simple delantero más.

Por Toti Pasman

Yo tengo la impresión de que ningún argentino termina de conocer bien a Mauro Icardi. Quizá sí sus cercanos: los que lo tuvieron en las inferiores de Newell’s, su familia y sus compañeros e hinchas de los equipos en los que jugó.

¿Qué es realmente el fenómeno Mauro Icardi? ¿Es un 9 goleador como se veía en el PSG y en otros clubes? ¿O es un crack que se perdió la Selección Argentina durante los últimos 10 años? Creo que, para resolver esas dudas, sería ideal verlo con la 9 de River.

Salvo cuando fue goleador en el Inter, que fue su mejor etapa, ningún argentino le siguió la carrera completa domingo a domingo.

En la Selección tuvo un puñado de partidos con Sampaoli, que no alcanzan para ser considerado por el público argentino, así como tampoco los compactos de sus golazos en Galatasaray.

Entonces, que venga a Argentina para ponerse la camiseta de River sería espectacular. Para Mauro Icardi, para River en sí, para los medios y para el fútbol argentino en general.

La única forma de sacarse la duda de si estaría o no a la altura es si viene y se convierte en refuerzo para Marcelo Gallardo. ¿Le pesaría o no la 9 que supo ser de Enzo Francescoli?

Toti Pasman

