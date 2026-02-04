Mientras su futuro está en duda, el récord que Mauro Icardi rompió en Galatasaray

La carrera de Mauro Icardi está totalmente en duda, ya que aún no sabe si continuará defendiendo la camiseta de Galatasaray, donde es líder, referente y capitán del equipo. Pese a ello, el rosarino sigue batiendo récords por toda Europa.

Al abrir el marcador frente a Istanbulspor, el ariete de 32 años se convirtió en el máximo goleador extranjero de toda la historia del club turco, superando a uno de los mejores futbolistas europeos: el rumano Gheorghe Hagi.

Con un total de 73 goles en 118 presentaciones, el ex Sampdoria, Inter y Paris Saint-Germain ya había logrado un récord muy similar con la camiseta del Nerazzurri, donde anotó en 124 oportunidades (219 juegos) y supo ser el máximo artillero argentino del club italiano.

Icardi, que a lo largo de las últimas horas estuvo en el radar de Juventus, sigue sin definir dónde jugará a partir de la próxima temporada. Y es que su vínculo en Galatasaray finalizará a mitad de año, y a pesar de que posee la propuesta en su poder, aún no les reveló a los directivos si estampará la rúbrica.

Los máximos goleadores extranjeros de Galatasaray

Mauro Icardi: 73 goles en 118 partidos

Gheorghe Hagi: 72 goles en 192 partidos

Milan Baroš: 61 goles en 116 partidos

Bafétimbi Gomis: 51 goles en 86 partidos

Wesley Sneijder: 45 goles en 175 partidos

