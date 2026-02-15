Sin margen de error: los posibles cambios en River para debutar en Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar

River se encuentra transitando una profunda crisis que se intensificó el jueves pasado cuando el conjunto Millonario, que venía de diagramar un auténtico papelón como local de Tigre, cayó por la mínima diferencia en la casa de Argentinos. El desconcierto es total y el cuerpo técnico liderado por Marcelo Gallardo no encuentra el rumbo.

Así las cosas, los de Núñez no tienen mucho tiempo para seguir analizando lo que pasó. Sucede que, el próximo martes, en Villa Mercedes, provincia de San Luis, chocarán con Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina. En ese contexto, el margen de error es realmente nulo y debe existir un cambio de imagen.

Por ello, el Muñeco y compañía ya analizan posibles modificaciones con respecto al once titular que no logró hacer pie en La Paternal. Con Franco Armani casi descartado y contemplando las lesiones de Juan Carlos Portillo y Sebastián Driussi, River dispondría algunos retoques que incluirían un cambio de esquema para volver a las fuentes.

Por empezar, salvo algún imprevisto, Gallardo abandonaría el eventual 4-4-1-1 que empleó ante Argentinos para retornar al 4-3-1-2 de los primeros cotejos de la temporada. De esta manera, River recuperaría algo de poderío ofensivo después de una presentación en la que prácticamente no le hizo ni cosquillas al Bicho.

Fausto Vera estaría desde el arranque. (Foto: Getty)

Así las cosas, Fausto Vera, que había sido expulsado frente a Tigre, volvería a la alineación titular para acompañar a Aníbal Moreno y Tomás Galván en la medular. Juan Fernando Quintero seguiría moviéndose delante de ellos y ahora Agustín Ruberto podría estar acompañado por Ian Subiabre, si Facundo Colidio y Maximiliano Salas siguen relegados.

En cuanto a la última línea, la única novedad podría pasar por la inclusión de Paulo Díaz, de buen rendimiento ante Rosario Central. Teniendo en cuenta la floja actualidad de Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, el experimentado zaguero chileno cuenta con serias posibilidades de volver a contar con una chance desde el arranque.

¿El posible once de River para enfrentar a Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina? Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre o Facundo Colidio y Agustín Ruberto o Maximiliano Salas.

¿Cuándo se juega River vs. Ciudad de Bolívar?

El partido entre River Plate y Ciudad de Bolívar, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, se llevará a cabo el próximo martes 17 de febrero, desde las 22 horas, en Villa Mercedes, provincia de San Luis.

DATOS CLAVE

River Plate enfrenta a Ciudad de Bolívar el martes 17 de febrero en San Luis.

Marcelo Gallardo analiza cambiar el esquema táctico al sistema 4-3-1-2 para el encuentro.

El arquero Franco Armani está prácticamente descartado por lesión para el debut en copa.

