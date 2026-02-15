Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Se conoció el informe de Andrés Merlos tras la expulsión de Marcelo Gallardo en Argentinos vs. River

A tres días de la caída en La Paternal, fue revelado el documento arbitral que detalla los motivos de la roja al Muñeco.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Marcelo Gallardo fue expulsado por Andrés Merlos en la derrota ante Argentinos Juniors.
© GettyMarcelo Gallardo fue expulsado por Andrés Merlos en la derrota ante Argentinos Juniors.

La derrota en La Paternal sigue dejando tela para cortar en Núñez. Mientras el mundo River intenta digerir un presente deportivo preocupante y trabaja para revertir la crisis deportiva, el foco tampoco se aleja de los escritorios. Y es que tres días después de la expulsión de Marcelo Gallardo en el duelo ante Argentinos Juniors, se dio a conocer el informe oficial del árbitro Andrés Merlos.

El informe redactado por el juez principal detalla con precisión los hechos ocurridos a los 35 minutos del primer tiempo, cuando el Muñeco explotó contra el desempeño del referí y optó por aplaudirlo de forma irónica, gesto que la autoridad no dejó pasar y lo llevó a mostrarle la tarjeta roja.

Tras el partido, Merlos redactó que la expulsión a Gallardo se dio por “una conducta inadecuada” en el banco y subrayó que el DT “utilizó palabras y acciones para cuestionar las decisiones arbitrales“, según reveló El Gráfico. Sin embargo, el punto que más resalta el documento es la “ironía contra la autoridad“, puntualizando que el entrenador aplaudió de forma reiterada luego de una sanción, un sarcasmo que el colegiado no estuvo dispuesto a dejar pasar.

Tweet placeholder

¿Cómo sigue el panorama de Gallardo?

A pesar de la rigurosidad del texto, en los pasillos del Monumental reina una relativa calma. Es que, al no tratarse de un informe que describa agresiones físicas o insultos de gravedad extrema en el campo, el Tribunal de Disciplina podría aplicarle a Gallardo una pena de una fecha de suspensión, la cual sería redimible por multa económica.

De ser así, el Muñeco podría estar presente en el banco de suplentes el próximo domingo en Liniers, para enfrentar a Vélez, aunque antes deberá debutar en Copa Argentina ante Ciudad Bolívar (martes 22.00). Una noticia que trae cierto, pese a que el entrenador tampoco le es esquivo a los cuestionamientos por el funcionamiento del equipo.

Publicidad
Franco Armani no recibió el alta médica y quedó casi descartado para el debut de River en la Copa Argentina

ver también

Franco Armani no recibió el alta médica y quedó casi descartado para el debut de River en la Copa Argentina

Encuesta Bolavip: los hinchas de River arrasaron al elegir al hipotético reemplazante de Gallardo

ver también

Encuesta Bolavip: los hinchas de River arrasaron al elegir al hipotético reemplazante de Gallardo

Datos clave

  • Andrés Merlos redactó el informe oficial sobre la expulsión de Marcelo Gallardo ante Argentinos Juniors.
  • El árbitro detalló que el DT de River utilizó “ironía contra la autoridad” y aplausos reiterados.
  • Gallardo podría recibir una fecha de suspensión redimible por multa económica tras el informe.
Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

¿Ciclo cumplido para Gallardo? River está desorientado

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Encuesta Bolavip: los hinchas de River arrasaron al elegir al hipotético reemplazante de Gallardo
River Plate

Encuesta Bolavip: los hinchas de River arrasaron al elegir al hipotético reemplazante de Gallardo

¿Ciclo cumplido para Gallardo? River está desorientado
River Plate

¿Ciclo cumplido para Gallardo? River está desorientado

Gallardo a Merlos: "Pésimo árbitro y mala persona"
River Plate

Gallardo a Merlos: "Pésimo árbitro y mala persona"

Simeone cruzó a Oblak tras el papelón de Atlético de Madrid: "No comparto"
Fútbol europeo

Simeone cruzó a Oblak tras el papelón de Atlético de Madrid: "No comparto"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo