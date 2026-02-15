Se conoció el informe de Andrés Merlos tras la expulsión de Marcelo Gallardo en Argentinos vs. River

La derrota en La Paternal sigue dejando tela para cortar en Núñez. Mientras el mundo River intenta digerir un presente deportivo preocupante y trabaja para revertir la crisis deportiva, el foco tampoco se aleja de los escritorios. Y es que tres días después de la expulsión de Marcelo Gallardo en el duelo ante Argentinos Juniors, se dio a conocer el informe oficial del árbitro Andrés Merlos.

El informe redactado por el juez principal detalla con precisión los hechos ocurridos a los 35 minutos del primer tiempo, cuando el Muñeco explotó contra el desempeño del referí y optó por aplaudirlo de forma irónica, gesto que la autoridad no dejó pasar y lo llevó a mostrarle la tarjeta roja.

Tras el partido, Merlos redactó que la expulsión a Gallardo se dio por “una conducta inadecuada” en el banco y subrayó que el DT “utilizó palabras y acciones para cuestionar las decisiones arbitrales“, según reveló El Gráfico. Sin embargo, el punto que más resalta el documento es la “ironía contra la autoridad“, puntualizando que el entrenador aplaudió de forma reiterada luego de una sanción, un sarcasmo que el colegiado no estuvo dispuesto a dejar pasar.

¿Cómo sigue el panorama de Gallardo?

A pesar de la rigurosidad del texto, en los pasillos del Monumental reina una relativa calma. Es que, al no tratarse de un informe que describa agresiones físicas o insultos de gravedad extrema en el campo, el Tribunal de Disciplina podría aplicarle a Gallardo una pena de una fecha de suspensión, la cual sería redimible por multa económica.

De ser así, el Muñeco podría estar presente en el banco de suplentes el próximo domingo en Liniers, para enfrentar a Vélez, aunque antes deberá debutar en Copa Argentina ante Ciudad Bolívar (martes 22.00). Una noticia que trae cierto, pese a que el entrenador tampoco le es esquivo a los cuestionamientos por el funcionamiento del equipo.

