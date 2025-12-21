Tras cerrar a Fausto Vera y Aníbal Moreno, River acelera por un titular de Racing

A lo largo de las últimas horas, River se movió muy fuerte en el mercado de pases y concretó dos incorporaciones: Fausto Vera, que llegó a préstamo, y el ex Racing, Aníbal Moreno, a quien le compran el pase en 7 millones de dólares tras negociar con Palmeiras.

No es suficiente para Marcelo Gallardo, quien necesita seguir sumando refuerzos para afrontar el próximo año, donde irá detrás de la Copa Sudamericana, como así también del campeonato local y la Copa Argentina. Por eso mismo, la dirigencia empezó a negociar por uno de los habituales titulares de Racing.

En este caso, al que apuntan para competir el puesto con Gonzalo Montiel es Facundo Mura, quien incluso puede cubrir el lateral izquierdo, algo que hizo durante todo el tiempo que estuvo en la Academia. El ex Colón y Estudiantes de La Plata quedará con el pase en su poder porque no aceptó la propuesta que le hizo Diego Milito, y ahora tiene chances de mudarse hacia el Monumental.

Noticia en desarrollo…