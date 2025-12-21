Es tendencia:
Atento, Scaloni: el récord que Mauro Icardi rompió en Galatasaray

A 6 meses de un nuevo Mundial, el atacante del combinado turco atraviesa un gran momento y hace historia en la liga.

Por Agustín Vetere

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y, tras el sorteo de la fase de grupos, Lionel Scaloni trabaja en la confección de la lista de convocados para la defensa del título con la Selección Argentina. En ese contexto, un centenar de jugadores alrededor del planeta se ilusiona con participar con la Albiceleste.

Si bien una parte importante del equipo tiene altas probabilidades de retener un lugar para Estados Unidos, México y Canadá, aún hay varios lugares a consideración del cuerpo técnico, que aún tiene 6 meses para elegir con tranquilidad y basándose en sus rendimientos individuales.

En ese contexto, hay un viejo conocido de la Albiceleste que se hace notar en todos los ciclos mundialistas, pero no logra nuevas oportunidades. Se trata de Mauro Icardi, que afronta altibajos en Turquía, aunque este domingo batió un récord en Galatasaray.

El surgido de las inferiores de Barcelona marcó el último tanto en la goleada por 3-0 ante Kasimpasa en la Superliga turca. El argentino enganchó para adentro en el área, se alejó de un par de defensores y definió colocado hacia el palo más lejano.

De esta manera, Icardi alcanzó los 60 goles con Galatasaray en la competencia local, superando a George Hagi, que acumulaba 59 con el equipo. Con el tanto de este domingo, el argentino se convirtió en el extranjero con más goles en la competencia con su club.

La última vez de Icardi en la Selección Argentina

El ex PSG sumó minutos con la Albiceleste en 8 oportunidades, aunque su última aparición se remonta a noviembre de 2018, cuando un interino Lionel Scaloni lo convocó para dos amistosos ante México. Desde entonces, no volvió a ser convocado por el DT de Pujato.

En síntesis

  • Mauro Icardi alcanzó los 60 goles en la Superliga turca con Galatasaray.
  • Se convirtió en el máximo goleador extranjero del club superando a George Hagi.
  • Su última participación en la Selección Argentina fue en noviembre de 2018.
