VIDEO | El gesto de Demichelis con la alcanzapelotas de River que no se vio en el partido

Iban 15 minutos del segundo tiempo. River jugaba bien, pero había solo un gol de diferencia en el marcador con Colón. La pelota se fue del campo de juego y el árbitro cobraba un simple lateral para el local. Milagros Acevedo, jugadora de la Reserva, estuvo rapidísima para alcanzarle la pelota a Milton Casco para que juegue rápido y comience la jugada que desembocó en el gol de Lucas Beltrán.

Una vez más, una alcanzapelotas del Millonario vuelve a tener influencia en uno de los goles del equipo, tal como había pasado con Delfina Lombardi en el 1-0 ante Unión. Apenas terminó el encuentro, Martín Demichelis no dudó en hacerle un reconocimiento por su trabajo.

En un video compartido por SportsCenter, se puede ver al entrenador felicitando a Milagros por su tarea ante la atenta mirada de Bastian (hijo del DT), que desempeña la misma labor. Micho saludó uno por uno a todos los alcanzapelotas que formaron parte de la noche de fútbol.

Qué dijo Milagros, la alcanzapelotas clave para el 2-0 de River

“Viene corriendo Casco, me pidió la pelota, se la di rápido y después Beltrán hizo el gol”, recordó la jugadora de la Reserva de River y agregó: “Después me señalaron y me dijeron ‘vamos, vamos’. La verdad es que son unos genios. Aportar nuestro granito de arena es muy lindo”.