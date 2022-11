En el día previo al encuentro amistoso frente a Emiratos Árabes Unidos, Lionel Scaloni habló con la prensa en Abu Dhabi y despejó dudas respecto al equipo y a los jugadores que se encuentran entre algodones a una semana del debut en el Mundial de Qatar. Enterate de todas las novedades de la Scaloneta de este martes acá.

Los tres jugadores que Scaloni "evaluará en los entrenamientos" de cara al partido con Emiratos

Al ser consultado por la actualidad de Nicolás Tagliafico, Cristian Romero y Marcos Acuña, Scaloni preocupó a más de uno. A pesar de que llevó tranquilidad contando que "Nico está bien pero entrenó diferenciado porque estaba cansado del viaje y tuvo muchos minutos en su último partido", el oriundo de Pujato encendió las alarmas a la hora de referirse a Cuti y el Huevo.

"Marcos (Acuña) se perdió los últimos partidos de su equipo y viene arrastrando un problema por un golpe en el gemelo. Por eso lo evaluaremos ahora en el entrenamiento. Y el Cuti igual. Cuti está bastante bien, pero en los próximos entrenamientos lo evaluaremos", dijo el DT en conferencia de prensa. Y confirmó: "No arriesgaremos a ninguno". Sí, probablemente no jueguen ni Romero ni Acuña.

La duda de Scaloni para el XI de la Selección

Con todo el plantel instalado en Medio Oriente, y luego de que el estratega dialogara en conferencia de prensa, donde dio algunas pequeñas pistas de lo que será la conformación del equipo, la única certeza que hay es que Lionel Messi irá desde el inicio. Pero la gran duda pasa por quién será el reemplazante del ausente en la nómina, Giovani Lo Celso.

Luego de la última práctica, el nacido en Pujato aún no tiene definido quién estará en el mediocampo junto a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. Pero sí hay dos nombres que pelean palmo a palmo por su chance, mientras que está confirmado que Enzo Fernández no forma parte de la incertidumbre.

Scaloni, que venía dudando entre Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Alejandro Gómez, descartó al futbolista de Bayer Leverkusen, por lo que solamente quedan en carrera el ex Boca y el actual jugador de Sevilla.

Con las dudas planteadas, Lionel Scaloni colocaría en la Selección Argentina a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; De Paul, Guido Rodríguez, Gómez o Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. En tanto, Ángel Di María y Paredes ingresarían en el complemento para continuar sumando minutos después de sus respectivas lesiones.

El jugador que sorprendió a Scaloni en las prácticas: "Un estado increíble"

La Selección Argentina continúa con los trabajos preparativos para el último amistoso antes del Mundial de Qatar y la idea de Lionel Scaloni es no arriesgar a ninguno de sus futbolistas este miércoles ante los Emiratos Árabes Unidos. Es por eso que no será hasta el final de la jornada que el DT se decida por la formación para jugar en Abu Dhabi.

"Hasta anoche no teníamos el plantel completo. Ahora en el entrenamiento vamos a decidir quién juega mañana. Debe ser un equipo de garantías físicas, no tomaremos ningún riesgo, no vale la pena", explicó el seleccionador nacional durante la conferencia de prensa que brindó durante este martes.

Aún así, las evaluaciones que viene haciendo el de Pujato durante su estadía en Emiratos Árabes Unidos podrían tener consecuencias en la Copa del Mundo y para jugadores como Julián Álvarez podrían ser más que positivas. Según informó el periodista de TyC Sports, Gastón Edul, al delantero del Manchester City lo ven en "un estado increíble" y, aparentemente, tendrá más minutos de lo esperado en Qatar.

El tramo final de la temporada en Europa encontró al ex River como uno de los principales beneficiados. Pep Guardiola lo garantizó de titular en los últimos encuentros de los Citizens tanto para la Premier League como en Champions y Copa de la Liga, donde el argentino pagó con goles para seguir acumulando confianza. Ahora llega la hora de la verdad: la Copa más ansiada de todas.

Se supo: ¿Con quién compartirá habitación Messi en Qatar 2022?

Debido a una afección cardíaca, Sergio Agüero tuvo que retirarse del fútbol tempranamente a fines del año pasado jugando para el Barcelona. Así, su último título como profesional fue la Copa América con la Selección Argenitna, y a su vez la última ocasión en la que compartió habitación en la concentración con Lionel Messi.

Ahora, en la previa del Mundial de Qatar, mucho se hablaba de quien sería el nuevo compañero de habitación de Leo durante el tiempo que pueda llegar a durar la nómina argentina en tierras orientales, y tras mucha especulación al respecto, este martes a una semana exacta del debut mundialista revelaron como estará compuesto el cuarto de la Pulga.

El periodista Gastón Edul en su cuenta de Twitter recibió esa misma pregunta de parte de un usuario y su respuesta causó revuelo en la red social del pajarito ya que soltó: "Con nadie. Hace más de un año que se concentra solo". Así, se supo que desde que el Kun abandonó la Selección y su carrera por las cuestiones de salud, Leo no volvió a tener compañero de habitación.

Con De Paul y Paredes posee una enorme amistad, con Di María y Otamendi lleva años en la Selección e incluso, siendo el capitán podría compartirla con quien quiera, pero él decidió concentrar en la habitación solo. Siendo 26 y con Messi solo en la habitación, se podría suponer que hay otro de los futbolistas de la Scaloneta que duerma en un cuarto solo, pero no es así.

Es que Emiliano Martínez hace tiempo confesó que comparte concentración con Marito, el utilero, por lo que con Dibu estando con él y Messi solo, dejan a 24 futbolistas para que sean 12 habitaciones restantes para los convocados por Lionel Scaloni. Pronto se sabrá como están compuestas las demás, pero sí se supo finalmente que Leo no comparte con nadie. Tremendo.

Guido Rodríguez interesa en Barcelona

En la consideración de Xavi Hernández, el entrenador de FC Barcelona, apareció el mediocampista de Real Betis, Guido Rodríguez. Según explicó el sitio español Estadio Deportivo, el futbolista del cuadro andaluz está negociando su renovación contractual hasta fines de 2026, pero los Culés no se darían por vencidos en su búsqueda.

Así como están tratando de extender el vínculo con Rodríguez, los directivos de Real Betis son conscientes de que hay varios equipos de Europa que quieren los servicios del ex River, entre ellos Everton y AS Roma.

Para reforzar la información que acercó Estadio Deportivo, desde el diario catalán Ara aseveraron que en FC Barcelona buscan a Guido Rodríguez para reemplazar a Sergio Busquets, quien el próximo 30 de junio le pondrá fin a su carrera en el blaugrana. ¿Se dará?