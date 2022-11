La ansiedad es total. El inicio del Mundial está a la vuelta de la esquina. Sólo una semana de preparación le queda a la Selección Argentina antes del debut vs. Arabia Saudita y por ello Lionel Scaloni no quiere arriesgar a nadie en el amistoso vs. Emiratos Árabes Unidos. Igualmente, encendió las alarmas a la hora de hablar de dos titulares que "serán evaluados"...

Este miércoles 16 de noviembre, a seis días del primer duelo de la Copa del Mundo, la Albiceleste visitará al seleccionado de Rodolfo Arruabarrena y el DT de la Argentina ya aseguró: "No arriesgaremos de más. Sólo jugarán los que esten al 100%". Por eso, hay dos dudas que también preocupan de cara a Arabia Saudita.

Los dos jugadores que Lionel Scaloni "evaluará en los entrenamientos" de cara al partido con Emiratos Árabes Unidos

Al ser consultado por la actualidad de Nicolás Tagliafico, Cristian Romero y Marcos Acuña, Scaloni preocupó a más de uno. A pesar de que llevó tranquilidad contando que "Nico está bien pero entrenó diferenciado porque estaba cansado del viaje y tuvo muchos minutos en su último partido", el oriundo de Pujato encendió las alarmas a la hora de referirse a Cuti y el Huevo.

"Marcos (Acuña) se perdió los últimos partidos de su equipo y viene arrastrando un problema por un golpe en el gemelo. Por eso lo evaluaremos ahora en el entrenamiento. Y el Cuti igual. Cuti está bastante bien, pero en los próximos entrenamientos lo evaluaremos", dijo el DT en conferencia de prensa. Y confirmó: "No arriesgaremos a ninguno". Sí, probablemente no jueguen ni Romero ni Acuña.