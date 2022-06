El gol que le convirtió a la Selección de Italia le devolvió la confianza. Y no es para menos, ya que Paulo Dybala no estaba teniendo buenos rendimientos en sus últimos partidos con la camiseta de Juventus, por lo que no era una prioridad para Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

Después de quedar con el pase en su poder por no renovar su contrato en la Vecchia Signora, el delantero cordobés recibió las propuestas de Roma e Inter de Milán, además de que figuraba en los planes de un importante equipo de la Premier League, como es el caso de Tottenham.

Por un pedido expreso del entrenador, Antonio Conte, la Joya apareció en la carpeta de los londinenses. Sin embargo, después de aparecieran varias camisetas del Nerazzurro a la venta por las calles italianas, los directivos ingleses le realizaron una propuesta económica para quedárselo y reforzar al equipo de cara a la próxima temporada. Pero todo quedó trunco.

Dybala solicitó un dinero semanal que, según medios europeos, oscilaba en los 320 mil euros, y el presidente Daniel Levy le denegó la petición porque superaba sus expectativas. Además, en Londres estaban al tanto de que tendrían que abonarle una importante prima de fichaje por estar sin equipo.

A partir de esta situación, el futuro del delantero cordobés con pasado en Instituto y Palermo quedó en manos de Inter de Milán, quien sí está dispuesto a abonar el salario que solicita. Solamente restará que se pongan de acuerdo en los detalles finales del contrato para que se confirme su próximo destino y Scaloni solamente deba esperar a que rinda con creces para definir si lo llevará o no a Qatar.