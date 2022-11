A pocos días de que la pelota comience a rodar en la Copa Mundial de la FIFA, la Selección Argentina debe respetar algunas cuestiones contractuales de la AFA con la Federación de los Emiratos Árabes Unidos y de paso Lionel Scaloni aprovechará para que los convocados se muevan un poco antes del debut.

Sin embargo, el panorama del partido no resultó tan relajado para el entrenador de la albiceleste ya que varios jugadores llegaron con problemas físicos y ahora deberá tener cuidado para no perder piezas claves antes del encuentro con Arabia Saudita. Una decisión que corre para varios titulares.

Principalmente, el jugador de mayor peso que se perdería el amistoso ante Emiratos Árabes (este miércoles desde las 12:30) es Cristian Romero. Titular indiscutido de la defensa argentina, el hombre del Tottenham no llegó a la concentración en su mejor estado físico y Lionel Scaloni prefiere llevarlo de a poco.

Apartado de su equipo durante los últimos partidos de la Premier League, el Cuti mantiene un problema muscular en el gemelo derecho y desde los Spurs decidieron cuidarlo para Qatar. Es por esto que desde la Selección, que valoraron ese gesto, intentarán seguir con este proceso recuperativo que comenzaron sobre el defensor.

¿Romero llega al debut de Argentina en el Mundial?

Sin embargo, pese a la decisión de Scaloni, Cristian Romero no tendría problemas para estar dentro del once que debutará frente a Arabia Saudita el próximo martes desde las 7 AM. Durante los entrenamientos ha trabajado con el resto del equipo y su ausencia en el amistoso es para no arriesgar.