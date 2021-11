Después de la obtención del pasaporte a Qatar 2022, la Selección Argentina tiene una gran tranquilidad para lo que se viene. Y con la clasificación lograda en la última fecha FIFA, completó un año para los libros de historia.

Argentina se quedó con la Copa América en tierras brasileñas, frente al anfitrión y definió en el Maracaná. Como si hubiese estado guionado. Si bien todavía no terminaron las Eliminatorias, los dirigidos por Scaloni ya saben que podrán realizar diferentes pruebas de cara al futuro.

Y es Ángel Correa quien ya tiene la cabeza puesta en lo que sucederá dentro de un año, cuando la Selección Argentina comience a disputar la máxima competencia futbolística en Qatar: "No tuve la oportunidad de estar en el Mundial de 2018 y ahora que estoy volviendo a ir a la selección y estamos clasificados está claro que quiero que se me pueda dar, porque sería lo máximo estar en el Mundial", expresó el atacante de Atlético de Madrid.

Además, tras consagrarse campeón de América con la Selección Argentina y ser compañero de Sergio Agüero, el rosarino no pudo evitar mencionar su caso particular, cuando tuvo que ser operado y su carrera corrió riesgo: "No he hablado con él (por el Kun). La verdad es que viéndolo desde afuera y después de haber pasado por algo similar es una pena", indicó Correa en diálogo con diario AS. Y agregó: "Cuando me fui a operar sólo pensaba en que saliese todo bien para poder seguir jugando al fútbol".