Mientras todo Argentina se ilusiona con Alejandro Garnacho, los españoles no se dan por vencido y lo quieren en su Selección.

Después de perder la batalla con Lionel Messi, quien resultó ser uno de los mejores de todos los tiempos, los españoles no dan el brazo a torcer con Alejandro Garnacho, aunque este parece ya haber elegido representar a la Argentina. ¿Hay tiempo de convencer a la joyita del Manchester United o Lionel Scaloni les ganó de mano?

Gambetas y goles. Velocidad. Buenas decisiones. Con tan solo 18 años, el extremo del United pide titularidad a gritos en su club y, como aún no jugó tres partidos oficiales con la Albiceleste, en España aún confían en su capacidad para tentarlo y que se ponga la camiseta de La Roja. ¿Se cambia de bando?

España quiere que Garnacho juegue para su Selección y va por todo

Tal como contó el medio The Mirror, Luis de la Fuente Castillo (flamante DT de La Roja tras la salida de Luis Enrique) se ilusiona con tener al joven madrileño y ya habría levantado el teléfono para tentarlo. Aún no hay decisión del talentoso jugador, pero sus muestras de amor por la Argentina en las redes aseguran que hay un favorito...

Likes, publicaciones con Lionel Messi e historias de Instagram cada vez que juega la Albiceleste hacen creer que Garnacho ya tiene una decisión tomada. Aunque claro, hasta completar los tres duelos oficiales puede cambiarla y Scaloni aguarda atento.