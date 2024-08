River presentó oficialmente a su séptimo refuerzo y lo hizo por segunda vez. Es que el pasado viernes, el club de Núñez -y también Jorge Brito en su cuenta personal- presentó a Fabricio Bustos. Lo hizo con una serie de fotos del Tractor con la camiseta puesta en el Monumental, pero lo que llamó la atención es que pocos minutos después borró esas publicaciones.

La duda comenzó a despertarse entre los hinchas que no entendían lo sucedido, pero rápidamente se supo el motivo: Inter de Porto Alegre no había enviado el tránsfer y sin eso, en River decidieron tener cautela, aunque el pase ya era un hecho. La revisión médica estaba hecha, los papeles firmados, pero solamente restaba esa cuestión burocrática que hizo demorar dos días la presentación del lateral por derecha. Cabe destacar que el futbolista estuvo presente en el Monumental en el empate 1 a 1 entre los de Gallardo y Huracán.

Bustos, en la antesala del duelo entre River y Huracán. (Foto: TNT Sports).

¿Cuánto pago River por Bustos y hasta cuándo firmó contrato?

Marcelo Gallardo quiso a Fabricio Bustos en más de un mercado de pases en su primera etapa en el club, pero recién se pudo hacer efectivo ahora ya que el lateral tenía una herramienta importante para presionar en Inter de Porto Alegre, solamente tenía seis meses más de contrato. River desembolsó una suma cercana a los 5 millones de dólares y el Tractor firmó contrato hasta diciembre de 2027.

El panorama de los laterales derechos de River

Con la llegada de Fabricio Bustos, River tendrá una importante competencia en el lateral derecho. Agustín Sant´Anna parecía ser el titular indiscutido, pero todo cambió con la llegada de Marcelo Gallardo y el pedido por Bustos que se terminó materializando con su contratación. Además del uruguayo y el ex Inter de Porto Alegre, el Muñeco cuenta con otras alternativas para jugar allí: Milton Casco y Sebastián Boselli pueden hacerlo sin problema.

¿Se mete en el equipo ante Talleres?

El próximo miércoles, desde las 21.30 horas, River visitará a Talleres por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Teniendo en cuenta que Sant´Anna está lesionado y no llegaría para el duelo en el Kempes, que Milton Casco no termina de encontrar su mejor nivel, no sería descabellado que Marcelo Gallardo apueste por Fabricio Bustos como titular en el lateral derecho.