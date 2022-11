Ayer se hizo oficial la lista de 26 futbolistas que representarán a la Argentina en el Mundial de Qatar. El combinado nacional tiene ya a los 'guerreros' que intentarán traer la ansiada Copa a casa luego de más de 30 años.

Lionel Scaloni tuvo la difícil tarea de marginar a Ángel Correa de los convocados. El volante se quedó afuera en el corte final y muchos apuntan a que el mal presente de su equipo, Atlético Madrid, incidió en la decisión final.

El siempre polémico Pablo Carrozza fue más allá y disparó directamente contra Diego Simeone, su técnico en el Colchonero. "Pep Guardiola, que no debe saber ni quien fue San Martin, entiende el momento de Argentina y manda al banco a Julián Álvarez. Simeone, que dice amar a la selección, concentra a Molina y De Paul para jugar con el Almazán, un equipo de tercera. ¿No los podia haber liberado?", abrió.

En la previa del partido ante el Almazán por la Copa del Rey, escribió: "Tres mundiales jugó el Choto Simeone. Entiende muy bien lo que siente un jugador de fútbol a una semana de arrancar la copa del mundo. El Atlético de Madrid juega un torneo menor, contra un equipo 100% amateur. Haber convocado a Molina y De Paul es, de arranque, mala leche".

Luego, remató: "Simeone en su momento no quiso agarrar la selección argentina porque no le daban los huevos para hacer la renovación. Hoy 19 de 26 jugadores son debutantes en una copa del mundo. Le duele en su orgullo que le vaya bien a La Scaloneta. Y más aún que no hayan convocado a su hijo".