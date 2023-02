Emiliano Dibu Martínez está entre los 3 nominados al mejor arquero de la FIFA, en los conocidos premios The Best. ¿Cuándo se entregan y contra quiénes compite el arquero de la Selección Argentina?

¿Cuándo son los premios The Best y contra quién compite Dibu Martínez?

Emiliano Martínez, conocido por todos como Dibu, quedó entre los 3 nominados al mejor arquero del mundo en los premios The Best, el galardón oficial de la FIFA. La ceremonia y la entrega del trofeo se realizará el 27 de febrero de 2023. Los "rivales" del Dibu serán Yassine Bono y Thibaut Courtois.

La obtención de la Copa del Mundo de Qatar 2022 convirtió en jugadores reconocidos mundialmente a futbolistas que no tenían tanta trayectoria en Europa. El caso del Dibu Martínez es uno de ellos.

El marplatense se desempeñó toda su carrera en equipos menores de Inglaterra y no pasó al estrellato hasta que fue convocado por Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Encontró su mejor versión como arquero, ganó la Copa América y el Mundial y fue una de las figuras indiscutidas del equipo en ambos torneos.

Esto hizo que la FIFA lo seleccione como uno de los mejores arqueros del año pasado. Después de la votación del público y de distintos expertos, quedó nominado como uno de los 3 mejores. Tendrá que competir ante Yassine Bono y Thibaut Courtois.

¿Cuándo son los premios The Best?

Los premios The Best, entregados oficialmente por la FIFA, tendrán su premiación el 27 de febrero 2023.

¿Contra quién compite Dibu Martínez como mejor arquero del mundo?

Dibu Martínez compite contra Yassine Bono y Thibaut Courtois para convertirse en el mejor arquero del mundo en los premios The Best. El marroquí tuvo un Mundial extraordinario, mientras que Courtois fue el mejor a nivel clubes, pero no pudo ser figura en Qatar por la temprana eliminación de Bélgica.