A medida que se acerca Qatar 2022, la ansiedad en los hinchas aumenta exponencialmente y todos quieren que la Selección debute cuanto antes. Un sentimiento único que no siempre se pudo sentir.

¿Cuántas veces Argentina no fue a un Mundial de Fútbol?

No hay ninguna duda de que, desde que se organiza el Mundial de la FIFA, la Selección Argentina ha sido uno de los grandes animadores de la copa más importante en la historia del fútbol. Sin embargo, este cartel de favorito que le cuelga a la albiceleste no siempre estuvo ahí ya que hubo ediciones en las que increíblemente no participó.

Acorde a su historia de arreglos y desarreglos, la Asociación del Fútbol Argentino ha tenido buenas gestiones y otras en las que las decisiones no fueron las mejores. Una entidad con mucho peso que, a veces, con tal de demostrarlo ha dejado a todo un país sin la posibilidad de participar de la Copa Mundial de la FIFA.

Con una necesidad imperiosa de poder disfrutar lo que significa el torneo, los hinchas de la Argentina tuvieron un vacío muy grande al no estar dentro de los clasificados en cuatro ocasiones. De las cuales, en tres, el Mundial no contó con la Selección por decisión unánime de la AFA.

En primer lugar, pese a que había sido uno de los animadores del Mundial de 1930, la AFA decidió que en 1934 se jugara la Copa en Italia con un conjunto de amateurs que perdió y quedó eliminada en el primer partido. Una mala decisión que tuvo una aún peor en 1938: no presentarse.

Argentina afuera de la Copa Mundial 1938

Enojados por la decisión de FIFA de jugar el Mundial en Francia; cuando tocaba que se haga en Italia, todos los países sudamericanos decidieron realizar un boicot y no presentarse. Una decisión de la cual la AFA y Bolivia se arrepintieron en fines de 1937 y pidieron estar dentro de la Copa del Mundo en Francia.

Sin embargo, esto tuvo dos cambios más hasta que solo unos meses antes los clubes, en conjunto, convencieron a la AFA de no jugar la Copa Mundial. Determinación que, según se especuló en aquellos tiempos, fue muy desacertada ya que la Albiceleste tenía grandes chances de ser campeón.

La AFA decidió no jugar el Mundial 1950 y 1954

Después de la Copa que se jugó en Francia, no hubo competencia por un largo tiempo debido a la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto podría decirse que la Argentina se ausentó de dos Mundiales de manera consecutiva ya que tampoco estuvo presente en el certamen que se jugó en Brasil 1950. Nuevamente, por decisión de AFA.

Debido a un distanciamiento que se dió en 1959, la AFA quiso boicotear el Mundial que finalmente generó el histórico Maracanazo con el título para Uruguay. Resulta que, tras la decisión de Argentina de no jugar el Sudamericano 59 a causa de problemas internos, Brasil le prohibió a sus equipos jugar contra argentinos.

Enojados por esto, la Argentina no se presentó no solo en 1950 sino también en Suiza 1954. aún con varias diferencias políticas con Brasil (quién empezaba a tener poder político a nivel mundial) y con la FIFA por la falta de apoyo, el seleccionado no viajó a la Copa en la que si estuvo Guillermo Stábile como ojeador: "Hubiésemos tenido grandes chances", informó al regresar.

El duro pasar de la AFA dejó a la Selección sin el Mundial México 1970

Así se puede llegar al cuarto y único Mundial de la FIFA del cual Argentina no participó por merecimientos deportivos: México 1970. Con un proceso de crisis institucional que vivía la AFA, el equipo albiceleste tuvo dos duras derrotas como visitante ante Bolivia y Perú que lo dejaron al borde del abismo.

Con la obligación de ganar o ganar, el equipo argentino no pudo imponerse como local frente a Perú en la última fecha y solamente empató 2-2. De esta manera, se concretó la única ausencia de la Selección en un Mundial por no haber clasificado en las Eliminatorias Conmebol.