A horas de la final anticipada vs. México, Lionel Scaloni prepara un 11 con varias modificaciones.

Ganar, ganar o ganar. La Selección Argentina sabe que este sábado ante México se jugará una final anticipada por la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo y no puede regalar nada. Por eso, a Lionel Scaloni no le tembló el pulso y meterá mano respecto al 11 que cayó en el debut vs. Arabia Saudita.

El 0-2 del primer match fue un baldazo de agua fría para una Albiceleste que no se puede permitir más tropiezos. Ahora, el DT prepara un 4-3-3 con tres cambios en la defensa y uno en el mediocampo.

Defensa renovada y el más pedido: el nuevo 11 de Scaloni para Argentina vs. México

Luego de un debut por debajo de las expectativas, Scaloni hará tres modificaciones en la primera línea: ingresarán Lisandro Martínez por Cuti Romero, Gonzalo Montiel por Nahuel Molina y Marcos Acuña por Nicolás Tagliafico. Además, jugaría desde el arranque Enzo Fernández en lugar de Papu Gómez.

Pasando en limpio, la Scaloneta podría salir ante La Tri con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leonardo Paredes, Enzo Fernández; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi. ¡A jugar!