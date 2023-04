Emiliano Martínez viene haciendo méritos con el Aston Villa como para que el premio FIFA The Best que recibió y lo destaca como el mejor arquero del mundo no se justifique únicamente por lo hecho en Qatar con la Selección Argentina, siendo una de las piezas claves en la obtención de la tercera estrella mundialista.

Su gran presente se condice con el de un equipo que se atrevió a hacerle frente a los gigantes del fútbol inglés y que cerró el último fin de semana escalando a la quinta posición de la Premier League, ingresando a zona de competiciones europeas y atreviéndose incluso a soñar con la Champions League.

También ha provocado que le aparezcan pretendientes que no tenía previo a la disputa de la Copa del Mundo, como Bayern Munich y Manchester United. Nada en concreto, claro, aunque no es algo que al Dibu le preocupe demasiado por estos días, pues remarcó sus intenciones de continuar en el club.

"Aston Villa es un club masivo. Estoy orgulloso de jugar para este club, ¿sabes? Estoy muy orgulloso de jugar en Aston Villa. ¿Si quiero quedarme o irme? Me gusta estar acá. Me siento muy cómodo en Villa", expresó el arquero en diálogo con Behind The Game.

Si los Villanos consiguen finalmente la soñada clasificación a la Champions League de la próxima temporada -actualmente están a un punto del último que sellaría ese boleto- necesariamente deberán salir en busca de refuerzos y curiosamente Dibu parece estar también trabajando en ello: "Estoy tratando de traer amigos. ¡Los argentinos!", confesó.