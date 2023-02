Fue una de las piezas más importantes para que Argentina obtenga su tercer título del mundo, con una gran tapada ante Kuol en octavos, tapando los penales de Van Dijk y de Berghuis, pero sobre todas las cosas, por la tapada sobre la hora ante Kolo Muani, como también en la serie de penales, tapando el de Coman y generando el fallo de Tchouameni.

Su gran mundial le valió a Emiliano Martínez, además de ser elegido como el Guante de Oro al mejor arquero de la competencia, estar ternado para el mejor arquero del mundo en el The Best, en donde va a competir ante Yassine Bounou, el arquero marroquí del Sevilla, y ante Thibaut Courtois.

En diálogo con la revista France Football, el arquero argentino del Aston Villa, recordó el festejo que hizo tras obtener el Guante de Oro, en el que se llevó el premio a sus genitales, imitando la misma celebración que hizo en la Copa América, en donde también ganó el premio al mejor arquero de la competencia.

“Lo que hice con el trofeo fue una broma con mis compañeros. Ya lo había hecho en la Copa América, y todos me decían: 'no lo vas a volver a hacer', incluso Leo (Messi) me lo dijo. Lo hice por ellos, nada más. Duró un segundo y ya está”, declaró.

El recuerdo de la tapada ante Kolo Muani

“La pelota tuvo un efecto extraño después de rebotar e intuí que podía pegarle de volea. Salí en diagonal, dejandole intencionalmente un pequeño espacio a mi izquierda, en el palo cercano. Como para decirle: 'Ponela ahí'. Lo empujé a patear allí", recordó Martínez sobre la jugada que le paralizó el corazón a todos los argentinos.