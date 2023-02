No fue el mejor Mundial para Lautaro Martínez en lo personal. El delantero jugó un gran primer tiempo ante Arabia Saudita, pero los goles anulados por el VAR terminaron minando su moral al punto de prácticamente no poder recuperarse.

En el segundo partido, el DT metió a Julián Álvarez y no lo sacó hasta el final. Los goles de La Araña enviaron al Toro al banco de suplentes, pero este logró reivindicarse convirtiendo su penal en la tanda ante Países Bajos.

Sin embargo, aquel no fue su gol más importante, ya que el de Bahía Blanca anunció hoy que volverá a ser papá. "Nuestra familia se agranda y no podemos estar más felices. No vemos la hora de tener otra personita que ilumine nuestros días y le de mas alegría a nuestro hogar. Son más de lo que alguna vez soñé.

Los amo para siempre", escribió. ¡Crack!