A pocos días de que la Selección Argentina visite Calama para jugar ante Chile por las Eliminatorias CONMEBOL, una de las importantes figuras que posee Lionel Scaloni dentro del plantel fue denunciada por una supuesta estafa.

Si hay algo que caracteriza a los dirigidos por Scaloni es no acumular hechos extrafutbolísticos, pero el supuesto hecho ocurrió hace varios años, cuando se dio la primera transferencia a Europa de uno de los campeones de América.

El jugador en cuestión es Nicolás Otamendi. Pilar indiscutido de la zaga central, y actualmente en Benfica, recibió una durísima acusación respecto a su venta hacia Valencia, cuando aún jugaba en Vélez Sarsfield. Y quien lo denunció públicamente fue su ex representante, Martín Sendoa.

"Nicolás Otamendi me defraudó, cuando aparecen los de billetera pesada los jugadores se marean con la plata. Cuando fue al Valencia compartí la representación y todavía estoy esperando que me paguen", aseveró el empresario que también se encarga de la carrera de Facundo Farías y Enzo Copetti, entre otros jugadores. Y añadió: "Fue mi primer jugador, pero estoy decepcionado porque di mi vida por él y él no me dio ninguna explicación de por qué no me pagaron".

Asimismo, Sendoa explicó que "Nicolás Otamendi tiene más de mil millones de dólares y a mi me debe 3 o 4, para él es un vuelto y para mi familia es de gran ayuda. Yo le di todo y le pudo más la plata, estoy anonadado", sostuvo en diálogo con Crack Deportivo. Y como si fuera poco, también destacó que en la negociación estuvo involucrado el mánager de Cristiano Ronaldo: "Le dije a Nico que me ayude porque el otro representante me debía plata y solo le mandó un mensaje. Yo le di la potestad a Jorge Mendes para que lo venda y me cagó", completó.