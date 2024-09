En la calurosa ciudad de Barranquilla, la Selección Argentina perdió frente a Colombia por la fecha 8 de las Eliminatorias CONMEBOL. Si bien los dirigidos por Lionel Scaloni no perdieron la cima de la tabla, le permitieron acercarse a los de Néstor Lorenzo, que quedaron a dos unidades de distancia.

La actuación albiceleste no fue de las mejores producciones que se le hayan visto a los de Scaloni desde que asumió en el cargo. Y sumado a ello, hubo una gran polémica en lo que fue el penal que cometió Nicolás Otamendi, con el que James Rodríguez puso las cifras definitivas. A raíz de ello, los hinchas cuestionaron muchísimo la actuación de quien portó la cinta de capitán en la ausencia de Lionel Messi.

La imprudencia de Otamendi generó el contacto sobre el tobillo de Daniel Muñoz. Si bien el árbitro chileno Piero Maza no sancionó la infracción de inmediato y debió acudir al VAR, coincidió con sus compañeros de la terna. A partir de allí, los fanáticos de la Selección Argentina estallaron contra el defensor de Benfica.

“Basta de demagogia, muchachos. Es un penal clarísimo. Tenemos un caballo jugando de central que no debería volver a ser convocado. Debería estar cobrando jubilación en este momento. Otamendi, te tendrías que haber ido con Di María, basura”, escribió el usuario de X (ex Twitter) @arrontacarp, quien no fue el único que se desquitó con el futbolista de 36 años. Incluso, fueron varios los que solicitaron que el surgido de las inferiores de Vélez Sarsfield abandone al seleccionado.

Cabe destacar que los números del nacido en El Talar tampoco lo acompañaron: solamente despejó el balón en 4 ocasiones, no bloqueó ningún remate de los adversarios y solo tuvo una intercepción. Además, el único duelo terrestre que disputó, lo perdió. Y perdió la posesión del balón en 9 oportunidades. Eso sí, no fue regateado por los colombianos.

Las críticas contra Nicolás Otamendi

El mapa de calor de Nicolás Otamendi vs. Colombia

Las estadísticas de Nicolás Otamendi en la Selección Argentina

Desde que debutó en la Selección Argentina, el 20 de mayo de 2009, el defensor central alcanzó los 119 partidos disputados, convirtió 6 goles y aportó 3 asistencias. Lo amonestaron en 26 ocasiones y nunca lo expulsaron.