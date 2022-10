Duro pronóstico de un jugador de la Selección por Dybala: "Creo que no llega"

La lesión de Paulo Dybala es la más preocupante de todas. Lionel Messi ya está casi recuperado, Ángel Di María tendrá solo 20 días de recuperación, pero la Joya está en problemas. Su problema en el recto femoral izquierdo lo pone seriamente en duda pensando en la Selección Argentina y el Mundial. Desde adentro llegan peores noticias.

El cuerpo técnico no lo descartará hasta último momento y todo indica que el jugador integrará la lista preliminar. Sin embargo, Cristian Romero se refirió a su situación y soltó una frase muy poco alentadora sobre la presencia del ex-Instituto en Qatar.

“Estoy triste por ellos (Messi, Di María y Dybala), pero más por Paulo, que creo que no llega... No hablé con él, pero seguramente debe estar muy mal. El Fideo va a llegar, por lo visto y lo que he hablado con mis compañeros. Leo está bien”, declaró el defensor tras su partido por Champions.

Además, remarcó: “Es duro. Todos saben que es un jugador muy importante futbolísticamente. Internamente al grupo le hace muy bien, es una persona muy positiva, le da calidad al juego de Argentina, más allá de que no sea titular. Pero cada vez que le ha tocado marcó la diferencia”. A esperar...