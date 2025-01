Dybala reveló quién es el mejor futbolista con el que jugó: "Sacando a Messi"

Paulo Dybala apareció públicamente en las últimas horas luego de compartir una emisión junto a Leandro Paredes durante un streaming en el canal del influencer Coker, en donde distintas personas tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas a los campeones del mundo con la Selección Argentina.

En ese mismo evento, la Joya fue consultado sobre el mejor jugador con el que le tocó disputar un partido de fútbol y, sacando a Lionel Messi, no dudó a la hora de nombrar al francés Paul Pogba, con quien compartió estadía en la Juventus.

“Era muy bueno”, soltó el cordobés sobre el mediocampista que ganó la Copa del Mundo en Rusia 2018. En total fueron 43 los partidos en los que compartieron cancha con la camiseta de la Vecchia Signora. No se conectan desde la final de la Copa Italia de 2016, cuando campeonaron ante el Milan. Sin embargo, los recuerdos no mueren.

La relación entre ambos jugadores sigue más fuerte que nunca. Cuando Pogba sufrió un duro castigo por doping positivo, Dybala estuvo al pie para brindarle su apoyo.

“Fue un año muy difícil, pero nunca faltaron los mensajes de aliento de hinchas y compañeros. Paulo me envió muchos mensajes. Por ejemplo, Cuadrado (Juan) me llamaba cada dos días. No esperaba tanto, porque todos tienen sus propios problemas de la vida cotidiana”, contó el francés.

Al momento de comunicar la noticia en redes, Dybala apareció con un sentido comentario para su excompañero: “Te quiero mucho mucho, hermano”. Paredes, en cambio, apoyó con un like en la publicación de Instagram.

