Ya pasaron más de dos meses desde que la Selección Argentina tocó el cielo con las manos al hacerse con el título en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ese 18 de diciembre quedó inmortalizado después de un partido para el infarto, pero lo cierto es que las celebraciones se siguen extendiendo a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.

Sin embargo, muy pocos saben el sacrificio que hicieron los integrantes del plantel encabezado por Lionel Scaloni para alcanzar semejante proeza en tierras asiáticas. Y mucho menos lo que le sucedió a una de las figuras principales de Argentia como Emiliano Martínez, completamente decisivo en varios cotejos de eliminación directa.

En declaraciones al medio de comunicación británico 'Sky Sports', el arquero de Aston Villa, cuestionado recientemente por sus actuaciones después del Mundial de Qatar 2022, compartió detalles sobre un trastorno que sufrió después de dicho campeonato. Sorprendió a propios y extraños indicando que llegó a dormir hasta 15 horas por noche.

"No tomo alcohol, no tomo gaseosas. Volví a Gran Bretaña y dormía 14 ó 15 horas por noche cuando solamente necesitaba 7 u 8 horas de sueño. Ahí vi cuánta adrenalina tenía y lo que me costó regresar", comenzó exteriorizando el arquero surgido de las divisiones inferiores de Independiente pero que no llegó a debutar en el Rojo.

"Como dije antes, amo este club y quería estar acá lo antes posible. Tenía que disfrutar con mi país pero desde que llegué estoy muy concentrado en el club que me dio todo. Soy un agradecido de estar acá", completó el arquero de 30 años de edad, en la previa del encuentro entre Aston Villa y Everton del próximo sábado 26 de febrero.