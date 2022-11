En el último tiempo han crecido las disputas por opiniones futbolísticas entre los argentinos y los españoles (que poco saben del rubro). Con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, estos cruces son más frecuentes.

Un usuario español, llamado Diego, armó un hilo que tituló: Vengo a desmentir la mayor mentira del mundial, Argentina. No me explico como la gente piensa que esta gente puede pasar de octavos". En el primer tweet, describió a los arqueros, a los que describió como: "Un tío que tiene carrera por parar un penalti después de decir 'Mirá que te como' Otro que se le conoce por no parar ni un taxi en semis de Champions del año pasado. El que juega en Argentina, bueno, ni lo comento".

En cuanto a los defensores, critica el nivel de los que están en Sevilla (Montiel y Acuña), trata de retirado a Otamendi desde su salida del Valencia (cuando luego pasó por el Manchester City, club bastante superior al español), mientras que recalca las lesiones de Foyth y el Cuti Romero, y también desprecia la temporada de Pezzella y de Tagliafico. A los únicos que no critica son a Lisandro Martínez y a Nahuel Molina, aunque según su parecer "siguen sin mejorarte a Laporte y a Carvajal".

Pasando al mediocampo, cree que "Lo de que piensen que pueden ganar un mundial con Leadro Paredes y De Paul como centrocampistas titulares me parece una coña buena buena", aunque con ese mediocampo Argentina le ganó la Copa América a Brasil y luego la Finalissima a Italia, que fue la selección que eliminó de la Eurocopa a España. Si, justo a España, que no llegó a competir en esa final. Sobre los suplentes, afirma que no son malos, pero no son mejores que los de España.

Finalmente, nombrando a los delanteros, quita a Messi de la discusión, trata de retirados a Di María y al Papu Gómez, recalca las lesiones de Dybala, dice que Lautaro y Correa "no la meten ni en una piscina olímpica", afirma que "Julián Álvarez, bueno, no te mejora a Morata pero buen suplente", y que a Nicolás González "no lo conocen ni en casa."

La respuesta de la gente

El público argentino no tardó en responder, deseándole que su país quede afuera del Mundial en primera ronda, recalcando que Lautaro Martínez fue figura ante Barcelona hace un mes, y hasta riéndose de la historia del fútbol español, entre otras cosas.