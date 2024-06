El delantero uruguayo no es de la partida en el estreno de su selección en el certamen continental.

Por qué no juega Luis Suárez en Uruguay vs. Panamá por la Copa América 2024

En el marco del partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo C de la Copa América de Estados Unidos, la Selección de Uruguay comandada por Marcelo Bielsa, hace su estreno en el certamen enfrentándose con la Selección de Panamá en el Hard Rock Stadium de Miami.

Para este partido, el entrenador argentino tomó una contundente decisión, ya que una de las figuras del plantel, como lo es Luis Suárez, el delantero de 37 años que se desempeña en el Inter Miami, no será de la partida, por lo que ocupará un lugar en el banco de los suplentes.

El motivo de esta decisión del Loco, es meramente futbolística, ya que en su esquema táctico utiliza solamente a un delantero de área, y quien actualmente ocupa esa posición es Darwin Núñez, el futbolista del Liverpool que se ha ganado el lugar en base a buenas actuaciones.

Cabe destacar que el ex jugador del Barcelona y Atlético Madrid no es prioridad en los planes de Bielsa, a tal punto que no figuró en la lista de convocados para los entrenamientos de la pasada fecha FIFA, y que fue uno de los últimos llamados para integrar el plantel en esta Copa América.

Desde la llegada del entrenador argentino, teniendo en cuenta el recambio generacional que está haciendo en la Celeste, Suárez no fue llamado en las primeras convocatorias, y recién regresó en noviembre del año pasado, cuando fue suplente ante Argentina e ingresó 17 minutos contra Bolivia.

Suárez será suplente en Uruguay. (Foto: IMAGO / NurPhoto).

Marcelo Bielsa habló sobre la convocatoria de Suárez

En conferencia de prensa, el entrenador argentino fue consultado sobre el llamado a Suárez, y allí explicó que no tardó en convocarlo, sino que lo hizo en tiempo y forma. “Fue convocado de acuerdo a las normas, no se lo convocó tardíamente. Dejó de competir y al otro día se lo citó como se hace normalmente. Su estado de forma es muy bueno”, argumentó.

Los números de Luis Suárez en la Selección de Uruguay

Desde su debut en la mayor en 2007, el delantero disputó un total de 138 partidos, en los que marcó 68 goles y aportó 39 asistencias. Además, recibió dos tarjetas rojas, fue campeón de la Copa América 2011 y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Celeste.