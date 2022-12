El particular pedido que hizo Dibu Martínez a la población de Mar del Plata: "No estaría mal"

Mar del Plata volvió a ser el foco de todos. Sí, a pesar de que el Mundial se disputa en tierras qataríes, la ciudad balnearia apareció en los principales portales y buscadores de internet gracias a Emiliano Martínez. Claro, el Dibu es oriundo de La Feliz, y tras la clasificación de la Selección Argentina recordó a su tierra.

El gran carisma que tiene Martínez, como así también el rendimiento que viene mostrando en la cita mundialista, generaron que los hinchas argentinos se mimeticen con el ex Independiente. Pero también hubo un gran orgullo por parte de los marplatenses, que lo conocen desde chiquitito.

Después de lo que fue el partido ante Australia, justo en la previa del duelo frente a Países Bajos, el usuario @gerónimodeppe a través de Twitter le dedicó una publicación a la ciudad balnearia en la que nació el arquero: "Mar del Plata, hay que juntar firmas para sacar el monumento a los lobos marinos de La Rambla y poner dos estatuas gigantes del mejor marplatense vivo: el Dibu Martínez". Horas más tarde, mediante el sitio web change.org abrió una campaña para juntar firmas y hacer real el pedido. Sí, quieren sacar a las míticas estatuas de los lobos marinos.

A raíz de la extraña campaña de la que habla toda la ciudad de Mar del Plata, Dibu Martínez no esquivó al tema, ya que fue consultado por el periodista Miguel Ángel Fernández. Cuando Tití le pidió una opinión al respecto, el también arquero de Aston Villa admitió: "Ojalá que salgamos campeones, y que no saquen los lobos marinos que son una tradición de Mar del Plata. Pero al lado del lobito, o arriba, a cocochito no estaría mal". Si se cumple el sueño, ¿le harán una estatua en la bajada a la Playa Bristol?