El lunes 14 de noviembre se termina el tiempo. Después de varias pruebas y evaluando lesionados, Lionel Scaloni tendrá que hacer oficial ante la FIFA su lista de 26 futbolistas para afrontar la Copa del Mundo en Qatar. Y aunque todo parecía marchar sin grandes sobresaltos más allá de la ausencia de Gio Lo Celso, en las últimas horas surgió la posibilidad de que aparezca un tapado.

"No sé sus contactos con Argentina y Scaloni. No sé si tiene que jugar el domingo para ir al Mundial, o no jugar para ir al Mundial", dijo Mourinho respecto a Paulo Dybala y automáticamente lo puso en duda de este lado del Atlántico. Por ello, entre los seis en carrera dos tres delanteros. Aunque ojo, también aparecen tres defensores y un volante.

Facundo Medina

Un tanto desconocido en el país, pero con gran presente en Europa. Con sólo 23 años, Medina puede aportarle buen juego aéreo y salida limpia a la Selección Argentina. Es zurdo, defensor central y ya fue convocado por Lionel Scaloni para las dos primeras fechas de las Eliminatorias. ¡Tiene muchas chances y está entre los 32!

Lucas Alario

A pesar del gran momento de Julián Álvarez, el ex 9 de River puede ser un reemplazante natural de Lautaro Martínez. Con gran presencia aérea y considerado delantero de área, al actual futbolista del Eintracht Frankfurt podrían jugarle en contra sus últimas lesiones. Aunque ojo, Scaloni ya demostró tenerlo en cuenta a pesar de haberlo recortado en la última lista de 32.

Giovanni Simeone

Atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, el ex Hellas Verona la rompe en la Champions League con el Napoli. Y si bien es otro de los recortados en la última lista, tiene chances de meterse en Qatar 2022 por la ventana. El 9 cuenta con características similares a las de Lautaro y podría ganarle la carrera a Lucas Alario.

Nicolás Domínguez

El ex Vélez fue citado en varias oportunidades por Scaloni, podría ocupar el lugar que deja Gio Lo Celso y lograr que se extrañe menos al máximo asistidor de la Copa América. ¿Qué puede aportarle Domínguez a la Scaloneta? Buen pase en profundidad, llegada al área y pegada de media distancia.

Lucas Martínez Quarta

Aunque parecía una fija de cara a Qatar cuando comenzó el ciclo Scaloni, el ex defensor de River perdió muchísimo terreno con Lisandro Martínez, Cuti Romero y Nicolás Otamendi. Igualmente, a sus 26 años podría ingresar a la lista como el tapado. Firme en su faceta defensiva y con buen pie para ser salida, el de la Fiorentina mete presión.

Marcos Senesi

Fuera de la famosa lista de 32, el defensor central ex San Lorenzo ha demostrado tener nivel de Selección en Europa. Además, hay una perlita que podría meterlo en la nómina. Según contó el periodista Pablo Gravellone, "desde Ezeiza viajaron pertenencias a su nombre con la utilería de la Selección".