Después de un Mundial en el que fue figura absoluta, Dibu Martínez fue elegido en los The Best como mejor arquero del Mundo. ¡Ídolo!

Emiliano Martínez, el mejor arquero del Mundo: la emoción del Dibu al recibir el The Best

The Best

The Best

Caminar por las playas de la Argentina siempre fue un buen termómetro popular para saber el amor de la gente hacia los futbolistas. Es por eso que los de River llevan a la Costa la de Enzo Fernández, los bosteros comienzan a ilusionarse con Langoni y las de la Selección solían ser todas de Lionel Messi. Post Mundial, sorpresivamente, La Pulga tuvo un competidor directo: ¡Dibu Martínez! El ídolo de los chicos, que ahora también es el mejor arquero del Mundo.

El puesto del arquero es quizá el más ingrato. El de menos visibilidad. El que te deja más expuesto. Aunque siempre hay algún loco lindo que se gana a la gente y, a fuerza de penales decisivos y rendimientos top, Dibu se metió en el corazón de los hinchas. Ahora, después de tener una carrera sacrificada, en pocos meses pasó a ser campeón de América, campeón del Mundo y ganados del The Best al mejor en su puesto.

Emiliano Martínez, el mejor arquero del Mundo en los The Best

Nació en Mar del Plata hace 30 años, fue rechazado por River y Boca, pasó por Independiente, nunca bajó los brazos y hoy la rompe en la Premier League. Sacrificado, laburador y personaje. Amado por los propios y criticado por los que no entienden su locura. Ahora, al lado de la medalla del Mundo, el 1 pondrá el The Best para el mejor arquero del 2022. Y sí, el resto es cotillón...

Sus declaraciones, con el premio más importante de su carrera en la mano, dejan ver su humildad. “Siempre me preguntan quiénes son mis ídolos o a quiénes miraba cuando era chico. Ver a mi mamá limpiar edificios 8 o 9 horas y ver a mi papá trabajar. Mis ídolos son ellos”, dijo muy emocionado el Dibu. Y sí, todo Argentina lloró con él. ¡Merecido, campeón!