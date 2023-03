Leo Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel fueron los cuatro ejecutantes en los penales de la final del Mundial para la Selección y todos ellos convirtieron. Sumando al atajado por Dibu Martínez y el errado por Aurelien Tchouameni, el resultado fue la consagración de albiceleste en Qatar tras una épica final y un Mundial perfecto para los dirigidos por Lionel Scaloni.

El quinto no terminó siendo necesario de patear por la diferencia ya amplia que daba a Argentina como campeona pero se supo que el encargado de hacerlo era Lautaro Martínez, como sucedió ante Países Bajos en cuartos de final, la otra llave que se definió desde los doce pasos para la Selección en Qatar.

En comparación entre ambas tandas, la única diferencia fue la ejecución de Dybala en la final en lugar de Enzo Fernández, quien en cuartos mal logró el suyo pateándolo afuera. Por eso, ante Francia el volante que terminó obteniendo el Golden Boy no participó de la lista de los cinco prinicipales ejecutantes y hoy, a casi tres meses de ganar el Mundial, el propio Enzo detalló como se dio esa selección de pateadores para obtener la copa en medio oriente.

En diálogo con TyC Sports, Fernández comentó a pura risa que Scaloni no le preguntó si quería patear en la final: "Y no, si erré contra Holanda, ja", soltó el joven volante cómicamente. Sin embargo, reveló que si era por él, ejecutaba un remate desde los doce pasos. "Si me preguntaba iba a decirle que sí", añadió al respecto.

Luego, incluso reveló que, llegado el caso de tener que ejecutar un sexto penal si la tanda se extendía, se iba a ofrecer a lanzarlo. "Si había un sexto penal, si ninguno estaba designado, lo quería patear yo si el técnico quería", afirmó sin vueltas Enzo. Sin dudas, personalidad para hacerlo no le falta, pero no fue necesario siquiera patear un quinto en la tanda.