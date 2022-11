Primero Nicolás González, luego Joaquín Correa. La Selección Argentina tuvo dos cambios de última hora este jueves tras darse las primeras sesiones de entrenamiento en Doha y ambas se debieron a cuestiones físicas. Es que si bien el Tucu jugó 45 minutos en el amistoso del pasado miércoles ante Emiratos Árabes y convirtió un gol, ninguno de los dos delanteros se encontraban al 100% a nivel corporal y por eso fueron desafectados.

El lugar de Nico González fue automáticamente confirmado al momento de darse la baja y se supo que en su lugar irá Ángel Correa, quien en las próximas horas se sumará a la concentración de la Selección en tierras qataríes. Sin embargo, para definir el reemplazo del atacante del Inter se tardó un poco más pero se confirmó que Thiago Almada ocupará su lugar en la nómina.

Así, tanto Lionel Scaloni como su cuerpo técnico se inclinaron por utilizar las dos variantes ofensivas que guardaban en la lista de reservas y el delantero de Atlético Madrid y el ex Vélez entraron a Qatar 2022 por la ventana. En la discusión sobre posibles reemplazantes, uno de los que quedó afuera fue Alejandro Garnacho.

Pedido en las últimas horas por los hinchas de la Selección en las redes sociales, finalmente el madrileño nacionalizado argentino no irá al Mundial, pero con su talento y su juventud (solo tiene 18 años), tendrá más posibilidades a futuro. Aunque está claro que si bien estuvo en las selecciones inferiores de Argentina, aún Garnacho puede representar a España si lo decide, por lo que en la Albiceleste pretenden que sea tenido en cuenta post Qatar.

Sin embargo, las ganas de estar en una Copa del Mundo fueron notorias en el propio Garnacho, ya que en las redes expresó su disgusto por no formar parte del Seleccionado Nacional. "No convocaron a Garnacho porque es español", soltó un usuario de Twitter como respuesta de un tuit del stream DavooXeneize, y sorpresivamente el futbolista del Manchester United le dio me gusta al mismo. ¿Querrá decir algo respecto a su futuro o solo se trata de un enojo por no estar en el Mundial?