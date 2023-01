Tras haber obtenido el Mundial de Qatar, la Selección Argentina volverá a jugar en marzo, en lo que será la primera ventana de fecha FIFA del año, en la que hará su estreno como campeón del mundo en dos amistosos que se jugarán en nuestro país.

Si bien se especulaba que las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 iban a comenzar en marzo, finalmente comenzarán en la ventana de junio, por lo que Argentina aprovechará para organizar dos amistosos y celebrar el título junto a su gente.

Según informa el periodista Gastón Edul, "los dos partidos que va a jugar Argentina en marzo van a ser en Buenos Aires. Van a ser dos, no uno, y los dos en Buenos Aires, entre el 21 y el 28 de marzo. Van a ser amistosos, y todavía no hay rivales". Aún, no hay estadios confirmados para estos partidos.

Además agrega que "van a venir todos los jugadores, va a estar Messi, va a estar Di María, van a estar los campeones y se van a sumar aquellos que no pudieron estar por lesiones en la lista para el Mundial".