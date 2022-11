En la República Argentina apareció la tranquilidad. En el estadio Lusail, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni se encargó de ganarle 2-0 a México, se acomodó en el Grupo C, y ahora aspirará a clasificarse hacia los octavos de final en el Mundial de Qatar.

Si bien Scaloni quedó contento con lo que fue el rendimiento de la Selección Argentina, que mejoró con el ingreso de Enzo Fernández, el estratega nacido en Pujato se hizo eco de las durísimas declaraciones que surgieron durante la semana luego de lo que ocurrió ante Arabia Saudita.

En plena conferencia de prensa, al DT de la Selección Argentina le consultaron por la modificación que realizó en medio del encuentro al darle lugar a Julián Álvarez, que ingresó por Lautaro Martínez, como así también por cómo terminó Lionel Messi desde lo físico. Pero lo que llamó la atención de propios y extraños fue que el periodista Juan Pablo Ferrari también le envió saludos y felicitaciones de parte de Daniel Córdoba, el ex DT de Estudiantes de La Plata.

Durante la semana, fue el propio Córdoba quien analizó la derrota del combinado nacional ante los saudíes e indicó que fue "sorpresiva por la historia de los dos equipos". Sin embargo, añadió que a la Selección Argentina le "faltó reacción. Este equipo no estaba entrenado en ir perdiendo, venía con un invicto de 35 partidos. En los jugadores se veía la decepción. Ni ellos entendían qué pasaba". A raíz de ello, las críticas a quien también fue preparador físico no tardaron en llegar. Pero Scaloni no quiso olvidarse.

Al momento de responder las consultas de Ferrari, el oriundo de Pujato fue clarito: "Lautaro Martínez salió por disposición táctica. Messi terminó bien". Y completó: "Un saludo al profe Córdoba". Ironía o no, Lionel Sebastián Scaloni no quiso olvidarse de quienes hablaron después del tropiezo argentino, y les demostró que el equipo está hecho para salir de la adversidad.