Si bien en la previa se sabía que la Selección Argentina era clara favorita a quedarse con el amistoso ante Honduras, todo partido debe disputarse. Allí, se demostró lo que se hablaba de antemano, ya que los dirigidos por Lionel Scaloni fueron ampliamente superiores y triunfaron por 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez y Leo Messi por duplicado.

El "Toro" abrió la cuenta en el primer tiempo, apenas a los 15 minutos del cotejo tras un pase al medio de Alejandro Gómez, a quien le había llegado la pelota gracias a una emboquillada deluxe del capitán argentino. Y si bien Messi no tuvo el mejor de los partidos por una férrea marca de los hondureños hacia él, logró destacarse no solo en esa jugada en particular, sino en todos los tantos, habiendo convertido luego un doblete que se inició con un penal en el ocaso de los primeros 45 minutos.

Con un toque sutil hacia el palo contrario de donde se tiró el arquero Luis López, Leo se anotó así en primera instancia en la goleada, pero no quedaría así su cuenta personal. Es que en el complemento, con varios cambios realizados por Scaloni para seguir probando futbolistas, Messi sacó de la galera una de sus clásicas definiciones de vaselina, siendo en esta ocasión de primera y con efecto. Un verdadero golazo para ampliar y cerrar la ventaja.

En el complemento no solo se selló el resultado y la abultada victoria, sino que el entrenador se dio el lujo de darle minutos a futbolistas que pueden llegar a ser sus tapados para la lista del Mundial como Enzo Fernández y Thiago Almada, quienes debutaron oficialmente en la Selección Mayor este encuentro, así como también Nehuén Pérez, también ingresante desde el banco de suplentes.

Fueron varios los titulares de siempre que vieron el partido sin tener siquiera un minuto, tales como Dibu Martínez, Marcos Acuña y Ángel Di María, mientras que otros que están a prueba como Paulo Dybala ni siquiera fueron al banco. Para probar otras opciones, tendrá el próximo amistoso ante Jamaica del martes en Nueva York. En Miami, todos aprobados.