La derrota de la Selección Argentina ante Arabia Saudita le pone suspenso a la clasificación del equipo a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 y todos opinan sobre por qué se dio este batacazo. Tras la caída de la "Scaloneta", Martín Liberman expuso su postura al respecto en su canal de Youtube y marcó el que considera el "gran error" del entrenador.

El periodista se enfocó en la decisión de poner a jugadores que no estaban bien físicamente. "Primera evaluación errónea del cuerpo técnico: confiar en jugadores que conocen mucho y no estaban del todo bien, subestimando el partido. Cuti Romero no estaba bien, Paredes hace rato que no jugaba, Papu Gómez arrastraba dificultas físicas...", sostuvo.

"El técnico dedice ir con jugadores que conoce bien, independientemente del estado físico. Primer gran error, porque Arabia ganó físicamente el partido. En cada choque, Argentina fue menos que su rival desde lo físico", continuó el "Colo". Además, opinó sobre el gol argentino: "El VAR es bastante polémico. El penal yo no lo veo".

Con respecto a la gran cantidad de offsides, Liberman señaló: "Marcar goles en posición fuera de juego no es parte del fútbol. No es que nos anularon goles lícitos. Es mentira que Argentina pudo haber goleado en el primer tiempo. Sí pudo haber hecho un gol más". Y siguió: "En el segundo tiempo aparecieron las dificultades físicas. Cuti Romero no suele perder esos mano a mano, como pasó en el empate...".

Para cerrar, Liberman se enfocó en la falta de respuesta anímica de parte del equipo: "Uno pensaba que después de los cambios iba a haber más reacción pero nunca supo superar la telaraña defensiva de Arabia". "Argentina insistió en lo de siempre y cayó en la trampa. Los jugadores parecían golpeados, sin asimilar lo que pasó", sentenció.