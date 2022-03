Lionel Scaloni otorgó una conferencia de prensa post victoria en La Bombonera vs. Venezuela y aprovechó para hacer reír a los presentes con una broma.

La Selección Argentina atraviesa un momento mágico. Con 30 partidos sin perder y apenas unos meses para el Mundial de Qatar, la Scaloneta se floreó en La Bombonera ante Venezuela y se llevó todo el apoyo de su gente. Tras la fiesta, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que habló de todo y hasta bromeó con los presentes.

Al ser consultado por las edades de Alejandro Garnacho, Matías Soulé y Franco Carboni, el DT no dudó: "Nosotros no les miramos el DNI para ver cuántos años tienen. No nos interesa eso". Aunque rápidamente le nació una sonrisa y sumó: "Obvio que nos fijamos que sean argentinos. Eso sí, por las dudas, ja".

La broma de Scaloni sobre los jóvenes de doble nacionalidad que convocó

¿A qué se refería Scaloni? Alejandro Garnacho, por ejemplo, nació en España y tiene madre argentina, por lo que podrá decidir dónde jugar. Respecto a ese tema, el entrenador nuevamente fue contundente y remarcó que "la idea no es blindar a nadie".

"No queremos blindar a los juveniles. Queremos que vengan, que entrenen, que disfruten y, cuando llegue el momento, decidan para qué selección quieren jugar”, comentó el entrenador dejando de lado el tono de broma.