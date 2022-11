La bronca de Scaloni en plena conferencia de prensa: "No lo puedo entender"

La Selección Argentina se lució contra Polonia en la convincente victoria por 2 a 0 para pasar a los octavos de final, pero las declaraciones posteriores de los jugadores dejan en claro que la mentalidad es calma, de paso a paso, y buscarán dar otro enorme contra Australia para meterse entre los ocho mejores equipos de la Copa del Mundo.

En esa línea fue Lionel Scaloni en su conferencia de prensa. "El fútbol hoy es partido a partido, incluso jugando bien podes perder. Contra Arabia no jugamos bien pero merecimos ganar. Todos los partidos son difíciles y el que piense que Australia será fácil está equivocado", señaló el entrenador.

Luego, el oriundo de Pujato aprovechó el micrófono para manifestar su malestar con la organización del Mundial en Qatar, específicamente sobre la cantidad de días de descanso que tiene la Albiceleste de cara al cruce contra Australia.

"Me parece una locura jugar cada 2 días cuando somos primeros de grupo. No lo puedo entender. No están dadas las condiciones. Podríamos haber tenido más descanso", sentenció Lionel Scaloni ante los medios. Una vez más, Argentina tendrá dos días de trabajo antes de comenzar la etapa eliminatoria.

