Emiliano Martínez sumó su segunda estrella con la Selección Argentina en su meteórica carrera con la Albiceleste. Es que en un puñado de partidos, Dibu se metió en el once inicial e inamovible planteado por Lionel Scaloni además de también convertirse en unos de los estandartes de la Scaloneta.

En la Finalissima, donde Argentina se impuso por 3 a 0 ante Italia en Wembley para la consagración de este título, el plantel completo argentino dejó una brillante actuación en todas las líneas, al punto tal que no tuvo que sufrir en ataques del conjunto italiano y por eso, Dibu ni siquiera se mosqueó en el arco albiceleste, ya que tuvo escasas intervenciones.

Justamente por este rendimiento superlativo de la Selección es que el propio arquero marplatense se animó a volver a poner sobre la mesa la cuestión que había trascendido en los días previos a la Finalissima, donde Kylian Mbappé criticó a las selecciones de Sudamérica, donde adjudicó que en el continente americano hay inferioridad respecto al juego de los planteles europeos.

Tras estas declaraciones, Dibu ya había salido al cruce, pero luego del dicho llegó el hecho, y luego de imponerse ante Italia (última campeona de Europa) jugando en un altísimo nivel, Martínez arremetió contundentemente: "Las selecciones sudamericanas podemos competir con las europeas y hoy lo demostramos". El uno argentino, bien clarito con lo que piensa de los dichos de Mbappé.

Sin embargo, no habló únicamente sobre esta cuestión, sino que también quedó encantado con un nuevo título obtenido con la Selección Argentina tras obtener la Finalissima: "Salir campeón en el Maracaná y en Wembley es un sueño del cual no sé si me voy a despertar. Sabíamos lo bueno que eran ellos (Italia) y no los dejamos dar vuelta el partido en ningún momento, nos enfocamos y podríamos haber hecho más. Besos a todos y que los argentinos celebren mucho, como yo", cerró.

+ La respuesta directa a Mbappé de Dibu de hace algunos días

"Ellos siempre juegan en canchas perfectas, con el césped mojadito y no saben lo que es jugar en Sudamérica. Todos los Sudamericanos jugamos en Europa. Cada vez que venimos viajamos dos días ida y vuelta, nos tenemos que adaptar al clima, no podemos entrenar mucho. Un inglés va a entrenar con Inglaterra y a media hora está en el predio descansando. Ganan dos o tres días de entrenamiento. Pueden que sean primeros (en Qatar), pero que vayan a Bolivia, Ecuador o Colombia y vamos a ver qué tan fácil es para ellos".