Alejandro Garnacho involucrado en la quita de puntos que podría recibir Manchester United

Manchester United eliminó al Arsenal en uno de los encuentros correspondientes a la Tercera Ronda de la FA Cup. Empataron 1 a 1 en los 90 minutos y en los lanzamientos desde el punto del penal los de Ruben Amorim fueron más que los comandados por Mikel Arteta. Sin embargo, los perderos podrían ser los dos, si las autoridades del Fútbol Inglés aplican las normas del reglamento.

Es que cuando iban 72 minutos y el marcador ya iba 1 a 1, Kai Havertz se lanzó en el área ante el acercamiento de Harry Maguire. El mediocampista de los Gunners aprovechó que no había VAR (recién se utiliza a partir de la Quinta Ronda) y, con su actuación, logró que el árbitro Andy Madley le concediera un penal (que instantes más tarde Altay Bayındır le tapó a Martin Ødegaard).

Esta situación, claramente, fue interpretada como injusta por los jugadores del Manchester United, entre ellos, Alejandro Garnacho. ¿Cuál fue la reacción? Encarar a Kai Havertz y a todo contrincante que se les interpusiera, desatando un conflicto entre ambos planteles en pleno campo de juego del Emirates Stadium y a la vista de todos los espectadores in situ y por televisión.

El saldo del episodio fue de nueve jugadores amonestados, cifra suficiente para que el ex árbitro británico Keith Hackett, ya en su rol como colaborador de Football Insider, advirtiera que ambos clubes pueden recibir un duro castigo por no controlar a sus futbolistas.

“La confrontación masiva, en la que también puede haber un jugador dándole un cabezazo a un oponente, será objeto de una investigación por parte de la FA (federación inglesa)”. Y además, recordó: ”Hace años estuve en medio de una confrontación masiva en la que participaron 21 hombres. Decidí no sacarle tarjeta roja a nadie porque podría haber visto a más de un puñado de jugadores caminando en dirección al túnel. Por eso presenté un informe detallado a la Asociación de Fútbol, ​​que investigó y a ambos equipos se les descontaron puntos. No tengo dudas de que ambos equipos serán sancionados por no controlar a sus jugadores”.

La quita de puntos complicaría al Manchester United y desplazaría al Arsenal de la pelea por el título de la Premier League

Aunque la competencia fue la FA Cup, la sanción, de efectivizarse, se aplicaría en la Premier League. Por un lado, desplazaría al Arsenal, hoy escolta del Liverpool en la tabla, de la pelea por el título. Pero el más perjudicado podría ser el Manchester United, dado que está decimotercero en la clasificación a tan solo 7 puntos de la zona de descenso.