La pregunta que hizo enojar a Scaloni: "No busquemos donde no hay..."

Este viernes, en la previa del partido ante México, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa. El director técnico de la Selección Argentina palpitó el duelo clave que se viene, donde el equipo se la jugará a todo o nada para no quedar afuera del Mundial de Qatar 2022.

Minutos después, el entrenador volvió a hablar, solo para los medios televisivos argentinos. Y ahí recibió una pregunta particular: "Te quiero preguntar algo que se está hablando demasiado ya, porque estamos mucho tiempo al aire jaja... ¿Están todos bien físicamente, todos sanos? ¿Tenés esa tranquilidad para armar el once?".

Por su gesto, a Scaloni pareció no gustarle la consulta: "Sí. Como decís que lo están diciendo... ¿Quién lo dice?". "Bueno... Cuti Romero, Paredes, hasta Dybala que no le tocó sumar minutos...", respondió el periodista. Y el DT añadió: "Ah, bueno... No busquemos donde no hay. Sinceramente están todos bien, a disposición y la decisión pasa por mí. Los que están acá están para jugar".

Además, el entrenador ratificó que Lionel Messi se encuentra en condiciones de jugar ante México. "Sí, está bien.... En la conferencia pregunté porque me pareció raro. Incluso uso su entrenamiento con todo el grupo y la otra mitad que había jugado terminó su entrenamiento y él se metió para adentro como todos los demás", aseguró.