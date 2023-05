Javier Mascherano presentó el último miércoles la lista definitiva de convocados en la Selección Argentina para disputar el Mundial Sub-20 que se celebrará en el país del 20 de mayo al 11 de junio, con estreno para La Albiceleste programado para el día de la inauguración ante Uzbekistán.

El equipo finalmente no podrá contar en dicha competencia con algunas de las joyas que ya militan en el fútbol europeo y que no recibieron el permiso de sus clubes, como sucedió con Alejandro Garnacho de Manchester United, Nicolás Paz de Real Madrid y Julian Aude de Los Angeles Galaxy.

Estas ausencias, por otra parte, le dieron espacio a más talentos de la Liga Profesional de Fútbol que sueñan con hacer un gran Mundial y también con la posibilidad de a partir de allí catapultar su carrera. Uno de ellos es Ignacio Miramón, quien se desempeña como mediocampista en Gimnasia y Esgrima de La Plata y viene teniendo mucha participación en la presente temporada.

El nacido en San Carlos de Bolivar fue subido a entrenar con la Primera División del Lobo nada menos que por Diego Armando Maradona, cuyo recuerdo está más vivo que nunca por estos días en que Napoli viene de coronarse campeón de la Serie A después de 33 años y por tercera vez en toda su historia.

"Me tocó subir a Primera con Maradona y me ayudó mucho. Fue muy lindo estar con él. Solo estuve entrenando, pero no llegué a debutar", recordó en diálogo con D Sports Radio el juvenil que lamentó que Alejandro Garnacho no haya recibido el permiso para jugar con él la Copa del Mundo.

Como sucedió con Maradona, Miramón confesó que le gustaría poder jugar y brillar en la Serie A, aunque no eligió Napoli como destino soñado: "Me gustaría poder llegar a la liga italiana. Juventus es un equipo en el que me gustaría mucho jugar", señaló. A ver si lo siguen de cerca desde Turín...