El entrenador de España sorprendió al mundo como streamer y no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar a la Selección Argentina.

En pleno Mundial, Luis Enrique rompió con todos los moldes y, a pesar de su cargo como entrenador de la Selección Española, se sumó al furor de los streamers. Prendió la cámara por primera vez a través de Twitch este viernes, lo hará durante toda la Copa del Mundo y ya dejó mucha tela para cortar en su primera emisión.

Con la idea de hablar cara a cara con los hinchas a lo largo de la competencia más importante del fútbol mundial, Luis Enrique estará en vivo cada semana vía Twitch hablando de su seleccionado y su día a día en Qatar 2022.

Luis Enrique debutó como streamer en Twitch y fue contundente con la Selección Argentina

Mientras dialogaba con total naturalidad con los fanáticos conectados, Luis Enrique aseguró: "Si la Copa del Mundo no la gana España, me gustaría que la gane Argentina". Y no se quedó allí, contó los motivos por los que le gustaría que los dirigidos por Lionel Scaloni se consagren en Qatar.

Lejos de hablar del público y el entrenador de la Albiceleste, el DT de España se centró en La Pulga, a quien conoce muy bien y tuvo en Barcelona: "Simplemente me gustaría que ganara porque un jugador de la talla de Messi... Sería injusto que se retirara sin ganar un Mundial".