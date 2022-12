Disfrutando la clasificación de la Selección Argentina a la final de la Copa del Mundo, César Luis Menotti rompió el silencio y habló en Radio Mitre. El Director de Selecciones Nacionales de AFA tocó varios temas y, entre ellos, la ligó Louis Van Gaal, el entrenador de Países Bajos.

Al Flaco le preguntaron por todo lo sucedido en el partido pasado, cuando los jugadores mostraron una fuerte carga emotiva en parte por lo que había dicho el DT neerlandés en la previa. Su respuesta fue más que contundente: ¡lo destruyó!

"A Van Gaal no lo cargaron, le frenaron el carro porque dijo boludeces. Vos no podés opinar del valor y la intensidad del adversario. ¿Qué se hace el sabio atómico? Se metió con los jugadores. Quedó como un pelotudo", soltó el DT campeón del mundo en 1978.

Luego, agregó: "No tiene que hablar de los jugadores. Si a mi me toca jugar contra Van Gaal voy a decir que es un buen entrenador, que maneja sus seguridades y no voy a decir que es un boludo". "No sé, está medio gagá me parece. Está muy grande y dijo muchas pelotudeces", cerró. ¡Tranquilo, Flaco!