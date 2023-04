Una de las joyas que la Selección Argentina tiene en Europa salió a respaldar a Javier Mascherano ahora que continuará siendo el entrenador del Sub 20 tras la confirmación de Argentina como sede del Mundial de la categoría que iba a jugarse este año en Indonesia.

Mundial Sub 20 en Argentina: Una joya de la Selección salió a bancar a Mascherano

Javier Mascherano tendrá una segunda oportunidad como entrenador de Selección. La merecía incluso cuando él mismo había tomado la decisión de dar un paso al costado tras no conseguir en el Sudamericano la clasificación al Mundial Sub 20 2023 que iba a disputarse en Indonesia. Todo cambió cuando FIFA decidió quitarle la sede al país asiático por no aceptar la participación de Israel invocando la defensa de la Causa Palestina. Rápido de reflejos, el presidente de AFA Chiqui Tapia logró que Argentina sea sede y con eso la clasificación automática del seleccionado.

El paso siguiente fue convencer a Mascherano de que continuara como entrenador y este aceptó sabiendo que podrá contar ahora con algunas de las figuras que no recibieron el permiso para disputar la clasificación continental y entendiendo, a la vez, que deberá realizar algunos ajustes en su cuerpo técnico.

Una de las joyas de reciente arribo al fútbol europeo y que sí fue parte del plantel que disputó el Sudamericano es el ex-Rosario Central Facundo Buonanotte, quien para sumar respaldo al entrenador aseguró que fueron ellos, los futbolistas, los que no mostraron un buen nivel en la competencia de CONMEBOL.

"Me pone muy contento que siga Javier. Hizo las cosas muy bien con mis compañeros y conmigo. La culpa no fue de él sino de todos. No se dio lo que esperábamos y tenemos muchas ganas de revertir esto", manifestó el ahora compañero de Alexis Mac Allister en Brighton.

Facundo Buonanotte ya tuvo también la posibilidad de ser parte de La Scaloneta en la última Fecha FIFA que sirvió además para que la Selección Argentina tuviera la gran fiesta de los campeones del mundo en el país; una experiencia que sin dudas le servirá en el Mundial Sub 20 que comenzará a disputarse en mayo.