Después de vencer a México por 2 a 0, la Selección Argentina rápidamente cambió el chip porque sabe que la misión todavía no está cumplida. Este miércoles será turno de enfrentar a Polonia, líder del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, con el objetivo de ganar -sí o sí- para no depender de nadie más y meterse en octavos de final.

La imagen que dejó el equipo en el primer tiempo contra la Tri fue preocupante y así lo ve Lionel Scaloni, que planea más cambios pensando en el combinado que lidera futbolísticamente Robert Lewandowski. Los focos están nuevamente puestos en la defensa y el mediocampo, siendo esta última zona la más complicada de armar.

+ Fixture completo del Mundial de Qatar 2022

Uno de los futbolistas que fue titular contra México, casi de forma inesperada, parece haber convencido al Cuerpo Técnico con lo hecho dentro del campo de juego y no sorprendería volver a verlo desde el arranque contra Polonia. "Scaloni y su CT se fueron muy conformes con el partido de Alexis Mac Allister ante México", contó Gastón Edul en TyC Sports.

Esto podría cerrarle la puerta a Enzo Fernández para ser incluido dentro del XI, aunque todo dependerá del planteo que trace el entrenador para este miércoles. El único hombre fijo sería Rodrigo De Paul, pese a sus altibajos en algunos trayectos de la Copa del Mundo, mientras que Guido Rodríguez y Leandro Paredes volverán a luchar por el puesto de volante central. Un rompecabezas que todavía no tiene instructivo.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante