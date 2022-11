En la Selección Argentina están con la mente puesta en lo que será el Mundial de Qatar, donde aún restan 21 días para que se produzca el debut frente a Arabia Saudita. Y quien tiene grandes preocupaciones es Lionel Scaloni, ya que hubo varias lesiones en los últimos días, y aún no sabe si podrá contar con Giovani Lo Celso.

Después de que el mediocampista nacido en Rosario debiera salir en el encuentro entre Villarreal CF y Athletic Club, fue sometido a una resonancia magnética que arrojó como resultado un pequeño desgarro. Y cuando Scaloni se ilusionaba de poder contar con él en Qatar, las últimas novedades lo llevaron a pensar en la chance de tener que descartarlo.

Así como aparecieron diversos nombres para reemplazar a Lo Celso, que recién entre el miércoles 2 y jueves 3 de noviembre se terminará de confirmar si realmente puede decir presente en la nómina de la Selección Argentina, también surgieron reclamos para el entrenador nacido en Pujato por la ausencia del delantero de 34 años, Germán Cano.

El ariete de Fluminense la viene rompiendo hace tiempo, y fue uno de sus propios compañeros quien destacó la gran labor que tiene el ex Colón de Santa Fe: "Lleva 39 goles en el año y ninguno de penal", confesó el uruguayo Michel Araújo en diálogo con ESPN Brasil.

Araújo, sin pelos en la lengua, disparó en contra de Lionel Scaloni por no tener en consideración a Cano, que es de las principales figuras del conjunto de la ciudad de Rio de Janeiro: "Todo el mundo piensa lo mismo en Brasil, no pueden creer como no está en la prelista de la Selección Argentina", manifestó el ex delantero de Racing Club de Montevideo.