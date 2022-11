Aunque tuvo sus minutos ante los Emiratos Árabes Unidos, el jugador de la Selección Argentina no estaba en condiciones y ahora podría perderse el debut en Qatar.

Pese a que la Selección Argentina pasó sin problemas aparentes el amistoso contra Emiratos Árabes con una buena victoria por 5-0, al finalizar el mismo se notó a un Lionel Scaloni algo enojado con alguno de sus jugadores. Incluso, dio a entender que podría haber cambios en la lista de 26.

Sin mucha más información, los dichos de Scaloni generaron un mar de dudas entre los hinchas argentinos y los periodistas que cubren a la Selección ya que, al no conocerse sobre quien hablaba, todos los cañones apuntaron a Cristian Romero, Marcos Acuña o Nicolás González.

Sin embargo, ninguno de estos tres sería el apuntado por el DT ya que en la mañana de este jueves, a menos de 24 horas de la victoria, Gastón Edul confirmó que el jugador que terminó con molestías físicas, que ya arrastraba, fue Joaquín Correa. Pese a convertir el último gol, el delantero del Inter no estaba para jugar.

Con una lesión en el tendón de la rodilla que sufrió hace un tiempo, el delantero no llegó de la mejor manera a la concentración con Argentina y no lo había expresado al cuerpo técnico. Es por esto que el entrenador no lo guardó ante Emiratos y ahora el goleador se podría quedar fuera del debut ante Arabia Saudita.

El detalle que revela la lesión de Joaquín Correa

Al conocerse que Correa sería el causante del enojo de Lionel Scaloni, se comenzó a revisar el momento en el que define el partido y se nota una particularidad que lo delata: al momento de festejar se lo puede notar algo rengo. Un caminar que revela la molestia que lo aqueja.